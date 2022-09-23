Suudi Arabistan'ın Ulusal Günü Hava Gösterileriyle Kutlanıyor Güncel Haberler RİYAD, 23 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Suudi Arabistan Ulusal Günü dolayısıyla Suudi Şahinler akrobasi ekibinden uçaklar hava gösterisi sırasında performans sergiliyor, 22 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua) RİYAD, 23 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Suudi Arabistan Ulusal Günü dolayısıyla Suudi Şahinler akrobasi ekibinden uçaklar hava gösterisi sırasında performans sergiliyor, 22 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Suudi Arabistan Eylül Riyad Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Suudi Arabistan'ın Ulusal Günü Hava Gösterileriyle Kutlanıyor - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.