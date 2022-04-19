Suudi Arabistan'ın Suriyeliler için tahsis ettiği hac kontenjanı açıklandı

Suriye muhalefeti, Suudi Arabistan'ın tahsis ettiği kontenjan doğrultusunda bu yıl 10 bin 186 Suriyelinin hac vazifesini yerine getirebileceğini duyurdu.

Suriye muhalefetinin kurduğu Yüksek Hac Komitesi'nin başkanlığını yürüten Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın Suriyeli hacı adayları için ayırdığı kontenjan ve başvuru şartları hakkında bilgi verdi.

Mustafa, 2 yıllık aranın ardından kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getirmek isteyen Suriye vatandaşları için bu sene 10 bin 186 kişilik kontenjan tahsis edildiğini belirtti.

Hac ibadetini 65 yaş altı ve tam aşılı kişilerin yapabileceğini vurgulayan Mustafa, Suudi Arabistan'a seyahat eden her yolcunun son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmesi gerektiğin kaydetti.

Mustafa, 2020'de hac başvuruları kabul edilen ancak Kovid-19 salgını nedeniyle hacca gidemeyen adaylara bu yılki başvuruda öncelik hakkı verileceğini aktararak istenilen şartlara uyan başvuru sayısının belirlenen kotanın üstünde olması halinde ise kura yöntemine başvuracakların söyledi.

Suudi Arabistan en son 2019'da Suriyeliler için tahsis ettiği hac kontenjanını 22 bin 500'e çıkarmıştı.