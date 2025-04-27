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Suudi Arabistan'ın Petrol Dışı İhracatı 2024'te Rekor Seviyeye Ulaştı

Suudi Arabistan'ın Petrol Dışı İhracatı 2024'te Rekor Seviyeye Ulaştı
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Suudi Arabistan'ın 2024 yılı petrol dışı ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 13 artışla 515 milyar Suudi Arabistan riyaline (137,33 milyar ABD doları) yükseldi. Hedeflenen ekonomik çeşitlendirme çalışmaları ve uluslararası pazarlara erişim sayesinde önemli başarıların elde edildiği belirtildi.

RİYAD, 27 Nisan (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın 2024 yılındaki petrol dışı ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 515 milyar Suudi Arabistan riyaline (137,33 milyar ABD doları) yükseldi.

Resmi Suudi Haber Ajansı'nın cumartesi günü yayımladığı Suudi Arabistan İhracatı Geliştirme Kurumu verilerine göre ülkenin bu güçlü ihracat performansına çeşitli sektörler katkıda bulundu. Ticari mal ihracatı 217 milyar Suudi Arabistan riyaline ulaşırken, petrokimya ihracatı yüzde 2, petrokimya dışı ihracat ise yüzde 9 oranında arttı.

Yeniden ihracat 90 milyar Suudi Arabistan riyaline ulaşırken, hizmet ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 207 milyar Suudi Arabistan riyali gibi tarihi bir seviyeye ulaştı.

Suudi Arabistan İhracatı Geliştirme Kurumu CEO'su Abdurrahman Elsukeyir, petrol dışı ihracatta kaydedilen dönüm noktası niteliğindeki bu başarının, ekonomik çeşitlendirme çalışmaları ve ulusal ürünlerin küresel pazarlara erişiminin artırılması sayesinde elde edildiğini belirtti.

Elsukeyir, eğitim, teşvik ve danışmanlık programları yoluyla ihracatçıları desteklemeye kararlı olduklarını yineledi.

Habere göre Suudi Arabistan, 2024'te 180'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirirken, toplam ihracat hacminin yüzde 68'ini petrokimya ürünleri oluşturdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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