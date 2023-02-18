Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suudi Arabistan'ın gönderdiği 12. yardım uçağı Türkiye'ye ulaştı

Güncel Haberler

Suudi Arabistan'ın gönderdiği 12. yardım uçağı Türkiye'ye ulaştı

Suudi Arabistan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım taşıyan 12. uçağının Türkiye'ye ulaştığı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım taşıyan 12. uçağının Türkiye'ye ulaştığı bildirildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatları doğrultusunda tıbbi malzemeler, gıda kolileri ve uyku tulumu gibi 75 tonluk yardım malzemesini taşıyan uçağın Gaziantep Havalimanı'na indiği belirtildi.

Böylece şu ana kadar Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yardım malzemesi taşıyan 12 uçak gönderilmiş oldu.

Suudi Arabistan arama kurtarma ekibinin faaliyetleri sürüyor

SPA'da yer alan diğer haberde, Suudi Arabistan arama kurtarma ekibinin Türkiye'deki faaliyetlerinin deprem bölgesinde bulunan 3 ildeki 46 noktada devam ettiği bildirildi.

Haberde ayrıca, Suudi arama kurtarma ekibinin enkaz altından çok sayıda depremzedenin çıkarılmasına katkıda bulunduğu belirtildi.

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi Başkanı Abdullah bin Abdulaziz er-Rabia, 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine 3 bin konteyner ev gönderileceğini duyurmuştu.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel

Suudi Arabistan Kahramanmaraş Kral Selman Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title