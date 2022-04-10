Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi, Lübnan Başbakanı'nın ilişkileri düzeltme çabalarını takdir etti

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari'nin, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin iki ülke arasındaki ilişkileri düzeltme çabalarını takdir ettiği bildirildi.

Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ay aradan sonra Beyrut'ta tekrar göreve başlayan Büyükelçi Buhari, Başbakan Mikati ile telefonda görüştü.

Açıklamaya göre, görüşme sırasında Lübnan için olumlu kardeşlik çalışmalarının tamamlanması konusunda fikir birliğine varıldı.

Büyükelçi Buhari, Başbakan Mikati'nin "bu zor durumda" Lübnan'ı koruma ve iki ülke arasındaki ilişkileri normale döndürme çabalarını övdü.

Buhari, telefon görüşmesinin Lübnan'ın Arap ülkeleriyle ilişkilerinin derinliğini vurgulamak ve özellikle Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerinin Beyrut büyükelçilerinin Lübnan'a tekrar dönüşüyle bu ilişkileri tam iyileşmeye kavuşturmak üzere Mikati'nin attığı adımı takdir etmek için bir fırsat olduğunu söyledi.

Büyükelçi Buhari, Başbakan Mikati'yi elçilikte vereceği iftara davet etti.

Suudi Arabistan, 7 Nisan'da, 5 ay önce ülkeye çağırdığı Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari'yi yeniden Lübnan'a gönderme kararı aldığını duyurmuştu.

Lübnan-Körfez krizi

Eski Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin, 27 Ekim 2021'de yayınlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanması Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize yol açmıştı.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 30 Ekim 2021'de Beyrut yönetimi ile diplomatik ve ticari ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Bunun üzerine Kardahi, 3 Aralık 2021'de görevinden istifa etmiş ancak buna rağmen ilişkiler düzelmemişti.

Bu gerilimin ardından Beyrut'a 22-23 Ocak'ta ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiren Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin yeniden tesisi için önerilerin bulunduğu bir mesajı yetkililere ilettiğini söylemiş ancak mesajın içeriğine dair detay vermemişti.

Mikati, 21 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, hükümetinin Lübnan ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki ilişkileri normalleştirmeye kararlı olduğunu kaydetmişti.

Lübnan Başbakanı ayrıca, Suudi Arabistan ve KİK ülkelerinin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını ihlal eden Lübnan kaynaklı tüm siyasi, askeri, güvenlik ve medya faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini bildirmişti.

Bu açıklamalar üzerine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin ülkesi ile Körfez ülkeleri ilişkileri hakkında yaptığı açıklamadaki "olumlu noktaları" memnuniyetle karşıladığını duyurmuştu.

Riyad yönetimiyle eş zamanlı olarak Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da Mikati için benzer açıklamalarda bulunmuştu.

Ardından Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile 26 Mart'ta görüşen Mikati, tüm Arap ülkelerinin ve Körfez'in Lübnan ile ilişkilerinde yeniden normalleşme yaşanacağını açıklamıştı.

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