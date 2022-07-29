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Suudi Arabistan ile Rusya enerji konusunda iş birliği fırsatlarını görüştü

Suudi Arabistan ile Rusya enerji konusunda iş birliği fırsatlarını görüştü

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, enerji konusunda iş birliği fırsatlarını ele aldı.

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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, enerji konusunda iş birliği fırsatlarını ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bakan Bin Selman ile Novak, başkent Riyad'da bir araya geldi.

Enerji konusunu ve bu alanda iş birliği fırsatlarını görüşen ikili, Suudi Arabistan-Rusya ortak komitesinin çalışmalarına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 21 Temmuz'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile dünya petrol piyasasındaki durumu görüşmüştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, küresel enerji piyasası ve üretim mekanizmasına ilişkin eylül ayında atacakları adımları görüşmek üzere 3 Ağustos'ta bir toplantı yapması bekleniyor.

AA / Yakoota Al Ahmad - Güncel

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