Suudi Arabistan ile İran Savunma İşbirliğini Görüştü

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Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ve İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, bölgedeki güvenlik ve savunma işbirliğini ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yapıldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, bölgedeki son gelişmeleri ve savunma alanındaki ikili işbirliğini görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Savunma Bakanı Bin Selman, İran'ın Genelkurmay Başkanı Musevi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ilişkileri ile bölgesel güvenliği ve istikrarı koruma yönündeki çabalar ele alındı.

Haberde görüşmenin detaylarına dair ayrıntı verilmezken, Tahran-Riyad hattındaki bu telefon diplomasisinin, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı 12 gün süren saldırılar sonrası gerçekleşmesi dikkati çekti.

İsrail saldırılarında İran'daki askeri, nükleer ve sivil hedefler vurulmuş; çok sayıda üst düzey askeri yetkili ve nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti. İran da buna balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla İsrail'in askeri ve istihbarat tesislerini hedef alarak yanıt vermişti.

22 Haziran'da ABD, İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenlemiş, İran da Katar'daki ABD üssü El-Udeyd'i vurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da Tel Aviv ile Tahran arasında ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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