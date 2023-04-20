Suudi Arabistan ile İran Dışişleri Bakanları, ikili ilişkiler anlaşmasının adımlarını görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasıyla ilgili anlaşmanın adımlarını görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasıyla ilgili anlaşmanın adımlarını görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile İranlı mevkidaşı Abdullahiyan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Ramazan Bayramı münasebetiyle birbirlerini tebrik eden Bin Ferhan ile Abdullahiyan, Suudi Arabistan ve İran'ı ilgilendiren bir dizi konuyu konuştu.

Bin Ferhan ile Abdullahiyan, Çin himayesinde Suudi Arabistan ve İran arasında gerçekleşen anlaşma doğrultusunda gelecekte atılacak adımları da ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre de Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Suudi mevkidaşı bin Ferhan arasındaki telefon görüşmesinde iki ülkeden heyetlerin karşılıklı olarak büyükelçiliklerin açılması için yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

Çalışmaları "olumlu ve yapıcı" şeklinde niteleyen iki Bakan Tahran-Riyad arasındaki ilişkilerin daha fazla işbirliğine doğru ilerlediğini vurguladı.

Abdullahiyan, Suudi Arabistan'a giden İran heyetinin İran'ın Riyad Büyükelçiliği ile Cidde Başkonsolosluğu'nun hac dönemi öncesinde açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan ise Suudi Arabistan'ın İranlı hacılar için gerekli kolaylıkları sağlayacağını, Riyad ve Cidde'deki büyükelçilik ve başkonsolosluklarını yeniden açacağını belirterek, İranlı mevkidaşıyla Riyad ve Tahran'da bir araya gelmeyi umduğunu belirtti.

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Tahran-Riyad arasında uzun yıllar sonra Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk resmi görüşme sonrasında yayımlanan ortak bildiride, iki ülkenin işbirliğini her alanda genişletme konusunda anlaştığı belirtilmişti.