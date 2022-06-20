Suudi Arabistan ile Irak'ın ortaklaşa düzenlediği kara tatbikatı sona erdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suudi Arabistan ile Irak'ın ortaklaşa düzenlediği kara tatbikatı sona erdi

AA - Muhammed Semiz - Güncel
 - Güncelleme:
Suudi Arabistan ile Irak'ın ortaklaşa düzenlediği kara tatbikatı sona erdi

Suudi Arabistan ile Irak'ın düzenlediği "Arap Kardeşler 1" isimli ortak kara tatbikatının sona erdiği bildirildi.

Suudi Arabistan ile Irak'ın düzenlediği "Arap Kardeşler 1" isimli ortak kara tatbikatının sona erdiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki Prens Halid bin Sultan Eğitim Merkezi'nde 12 Haziran'da başlayan tatbikat 9 gün sürdü.

Tatbikatın amacının "muharebe verimliliği ile saha deneyimini artırmak ve tatbikata katılan taraflar arasında askeri kavram ve terminolojiyi birleştirmek" olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan Ordusu Kuzey Bölgesi Komutanı Tümgeneral Salih bin Ahmed ez-Zehrani, "Arap Kardeşler 1" tatbikatıyla planlanan hedefe ulaşıldığını ve Suudi Arabistan ile Irak kuvvetlerinin görevlerini başarıyla yerine getirdiğini ifade etti.

Söz konusu tatbikatın Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin kardeş ve dost ülkelerin kuvvetleriyle yıl boyunca yürüttüğü karma askeri tatbikatlardan biri olduğu belirtildi.

Son dönemde Irak-Suudi Arabistan ilişkilerinde kaydedilen gözle görülür ilerleme dikkati çekiyor. Bu ilerleme üst düzey askeri heyetlerin karşılıklı ziyaretleri, güvenlik alanında imzalanan anlaşmalar ve ortak tatbikatlarla da kendini gösteriyor.

AA / Muhammed Semiz - Güncel

Suudi Arabistan Irak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title