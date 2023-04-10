Suudi Arabistan ile Cezayir arasında kurulan Siyasi İstişare Komisyonu ilk toplantısını yaptı
Güncel Haberler
Suudi Arabistan ile Cezayir arasında kurulan Siyasi İstişare Komisyonunun ilk toplantısını yaptığı bildirildi.
Suudi Arabistan ile Cezayir arasında kurulan Siyasi İstişare Komisyonunun ilk toplantısını yaptığı bildirildi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Siyasi İstişare Komisyonunun toplantısının başkent Riyad'da gerçekleştirildiği belirtildi.
Toplantıya, iki ülke büyükelçilerinin ve dışişleri bakanlıklarından üst düzey yetkililerin katıldığı ifade edildi.
İki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi imkanlarının ele alındığı toplantıda, ortak öneme sahip uluslararası ve bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.
Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel