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Suudi Arabistan ile ABD, iki ülke arasındaki koordinasyonu güçlendirmeyi görüştü

Suudi Arabistan ile ABD, iki ülke arasındaki koordinasyonu güçlendirmeyi görüştü

Güncel Haberler

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile iki ülke arasındaki koordinasyonu güçlendirmenin yollarını ele aldı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile iki ülke arasındaki koordinasyonu güçlendirmenin yollarını ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, ABD'li Koordinatör McGurk, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Farhan ile Cidde kentinde bir araya geldi.

Görüşmede, ortak koordinasyonu "iki dost ülkenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde" güçlendirmenin yolları masaya yatırıldı.

İki taraf ayrıca bölgesel ve uluslararası arenadaki gelişmeleri ve bu konudaki çabaları gözden geçirdi.

SPA'nın haberinde, ABD'li Koordinatör McGurk'un Suudi Arabistan'a ne zaman geldiği ve ziyaret süresi konusunda bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: AA / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Mevlüt Çavuşoğlu Suudi Arabistan Güncel Haberler

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