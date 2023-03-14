Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu

Güncel Haberler

- Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu Suudi Arabistan'ın Tabarjal kentini kum fırtınası vurdu.

- Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu

RİYAD - Suudi Arabistan'ın Tabarjal kentini kum fırtınası vurdu.

Suudi Arabistan'ın kuzeyinde yer alan Tabarjal kentini kum fırtınası vurdu. Şehirde gökyüzü turuncuya dönerken, görüş mesafesi önemli derecede düştü. Kum fırtınası nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı. Sürücülerin araçlarını yavaş sürmelerini ve her zaman farlarını açık tutmaları çağrısında bulunan yetkililer, solunum yolu rahatsızlığı olan kişilerin evden çıkmamasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Suudi Arabistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title