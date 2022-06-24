Suudi Arabistan'ı dolu vurdu - Suudi Arabistan'ı dolu vurdu Suudi Arabistan'ın güney batısında yer alan Asir bölgesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - Suudi Arabistan'ı dolu vurdu RİYAD - Suudi Arabistan'ın güney batısında yer alan Asir bölgesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Suudi Arabistan'ın güney batısında yer alan Asir bölgesinde şiddetli dolu yağdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yaz ortasında yağan fındık büyüklüğündeki dolu dikkat çekti. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, kötü hava koşullarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları ve yağışların yol açacağı ani sellere karşı önlem almaları konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer, ayrıca vatandaşlara zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları çağrısında bulundu. İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Güncel Suudi Arabistan Güncel Haberler

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