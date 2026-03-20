Suudi Arabistan, hava sahasına giren 26 İHA'yı imha ettiğini açıkladı
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren 26 insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu. Saldırılar, İran'ın ABD ve İsrail'e yönelik misilleme eylemleri kapsamında gerçekleştirildi.
Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, biri ülkenin kuzeyindeki El-Cevf kentine, 25'i ise doğu bölgelerine yönelik 26 İHA saldırısı düzenlendiği, söz konusu İHA'ların imha edildiği kaydedildi.
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.
Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar