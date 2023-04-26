Suudi Arabistan, Hamas yetkilisinin oğlunu serbest bıraktı

Suudi Arabistan, Hamas'ın eski Riyad temsilcisi Muhammed el-Hudari'nin 2019'dan bu yana tutuklu bulunan oğlu Hani el-Hudari'yi serbest bıraktı.

Suudi Arabistan, Hamas'ın eski Riyad temsilcisi Muhammed el-Hudari'nin 2019'dan bu yana tutuklu bulunan oğlu Hani el-Hudari'yi serbest bıraktı.

Hamas yetkilisinin kardeşi Abdülmecid el-Hudari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan yönetimi tarafından serbest bırakılan Hani el-Hudari'nin, ailesiyle buluşmak üzere kısa süre önce Ürdün'ün başkenti Amman'a ulaştığını söyledi.

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Eylül 2019'da Cidde'de yaşayan 83 yaşındaki Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari ve oğlu Hani el-Hudari'nin de aralarında bulunduğu 69 Filistinli ve Ürdünlüyü gözaltına almıştı.

Suudi Arabistan Ceza Mahkemesi'nin 8 Ağustos 2021'de Muhammed el-Hudari'ye verdiği 15 yıl hapis cezası, İstinaf Mahkemesi'ne yapılan itiraz sonucu 28 Aralık 2021'de 3 yıla düşürülmüştü.

Muhammed el-Hudari, Ekim 2022'de serbest bırakılmıştı.