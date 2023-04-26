Üye Girişi
Haberi Paylaş
Suudi Arabistan, Hamas yetkilisinin oğlunu serbest bıraktı

Suudi Arabistan, Hamas yetkilisinin oğlunu serbest bıraktı

Güncel Haberler

Suudi Arabistan, Hamas'ın eski Riyad temsilcisi Muhammed el-Hudari'nin 2019'dan bu yana tutuklu bulunan oğlu Hani el-Hudari'yi serbest bıraktı.

Suudi Arabistan, Hamas'ın eski Riyad temsilcisi Muhammed el-Hudari'nin 2019'dan bu yana tutuklu bulunan oğlu Hani el-Hudari'yi serbest bıraktı.

Hamas yetkilisinin kardeşi Abdülmecid el-Hudari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan yönetimi tarafından serbest bırakılan Hani el-Hudari'nin, ailesiyle buluşmak üzere kısa süre önce Ürdün'ün başkenti Amman'a ulaştığını söyledi.

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, Eylül 2019'da Cidde'de yaşayan 83 yaşındaki Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari ve oğlu Hani el-Hudari'nin de aralarında bulunduğu 69 Filistinli ve Ürdünlüyü gözaltına almıştı.

Suudi Arabistan Ceza Mahkemesi'nin 8 Ağustos 2021'de Muhammed el-Hudari'ye verdiği 15 yıl hapis cezası, İstinaf Mahkemesi'ne yapılan itiraz sonucu 28 Aralık 2021'de 3 yıla düşürülmüştü.

Muhammed el-Hudari, Ekim 2022'de serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Güncel

Suudi Arabistan Ürdün Riyad Hani Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title