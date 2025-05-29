Suudi Arabistan, Hac Sezonu İçin Hazırlıkları Tanıttı

Suudi Arabistan, Hac Sezonu İçin Hazırlıkları Tanıttı
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Mekke'de düzenlenen organizasyonda, Suudi Arabistan, hac sezonu boyunca yoğunluk yaşanacak bölgelerdeki yenilikler ve hazırlıkların yanı sıra kurban kesim süreçleri hakkında bilgi verdi.

Suudi Arabistan, hac sezonu takibi için Mekke'de bulunan medya temsilcilerine yoğunluk yaşanacağı beklenen kutsal alanları ve kurban kesim kombinesindeki hazırlıklar ile bölgede yürütülen çalışmaları gösterdi.

Medya Düzenleme Genel Otoritesince düzenlenen organizasyonda, hac sezonu dolayısıyla dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen gazetecilere yoğunluğun yaşanacağı Mina, Müzdelife, Arafat bölgeleri ile Kurban Kesim Kombinesi'ndeki hazırlıklar ve hayata geçirilen yenilikler anlatıldı.

İlk olarak Mina'da "Cemerat" bölgesindeki dört kat ve bodrum katından oluşan "büyük, orta ve küçük şeytan" taşlama alanındaki yenilikler ve hazırlıklar gezdirildi.

Hacı adaylarının şeytan taşladıktan sonra alandan çıkışlarının daha rahat olması için 7 ayrı bölümün hazırlandığını aktarıldı.

Mekke'ye 25 kilometre uzaklıktaki Arafat'tan Mescidi Haram'a kadar yürüyüş yolu projesi kapsamında hayata geçirilen yenilikler anlatılarak üç aşamadan oluşan projenin iki aşamasının tamamlanıp hacı adaylarının hizmetine hazır olduğu bildirildi.

Kullanıma açılan "yaya yolunda" sıcaklığı azaltan plastik kaplama, soğutma sistemleri, ışıklandırma, mola verme alanları ile telefon şarj istasyonları tanıtıldı.

Müzdelife'nin ardından Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'deki güvenlik ve çevre düzeni önlemleri gazetecilere aktarıldı.

1 milyon 250 hayvan kurban edilecek

Kurban Kesim Kombine tesislerine götürülen gazetecilere kurban kesim süreçleri ile ilgili bilgi verilerek işlemlerin yapılacağı tesis gezdirildi. Bir hayvanın kesim yapılıp soğuk hava deposuna alınma süresinin 8 dakika olduğu ifade edildi.

Kurban Bayramı süresince tesislerde 1 milyon 250 kurban kesimi yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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