Suudi Arabistan Hac kontenjanını 1 milyona yükseltti

Suudi Arabistan yönetimi, Hac ibadeti için yurtiçinden ve yurtdışından bu yıl kabul edilecek kişi sayısını 1 milyona yükseltti. Hac ibadetini korona virüse tam aşılı ve 65 yaş altı kişiler yapabilecek.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yıl Hac ibadeti için yurtiçinden ve yurtdışından kabul edilecek kişi sayısının 1 milyona çıkarıldığı bildirildi.