Suudi Arabistan, Gelecek Yatırım Girişimi Konferansının İkinci Gününde 5 Yatırım Şirketi Kurduğunu Açıkladı

RİYAD, 27 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) Çarşamba günü yayınlanan bir basın bültenine göre PIF; Bahreyn, Ürdün, Umman ve Sudan'da yatırım yapacak beş bölgesel yatırım şirketi kurdu.

RİYAD, 27 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) Çarşamba günü yayınlanan bir basın bültenine göre PIF; Bahreyn, Ürdün, Umman ve Sudan'da yatırım yapacak beş bölgesel yatırım şirketi kurdu.

Ağustos ayında kurulan Suudi Mısır Yatırım Şirketi ile birlikte bu beş şirket; altyapı, gayrimenkul geliştirme, madencilik, sağlık, finans hizmetleri, gıda ve tarım, imalat, telekom ve teknoloji de dahil olmak üzere çeşitli kilit sektörlerde toplam 90 milyar Suudi Arabistan riyaline (24 milyar ABD doları) varan yatırımlar yapmayı hedefliyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın yaptığı bu duyuru, önde gelen yatırımcı, yenilikçi ve dünya liderinin katılımıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. Gelecek Yatırım Girişimi (FII) konferansının ikinci gününde geldi.

Konferansın ikinci gününde yaşanan bir başka gelişme de Suudi Aramco'nun, istikrarlı ve kapsayıcı enerji dönüşümünü destekleyen teknolojilere yatırım yapacak 1,5 milyar ABD doları tutarındaki bir sürdürülebilirlik fonunun lansman duyurusu oldu.

Aramco'nun risk sermayesi kolu olan Aramco Ventures'ın yöneteceği fon, dünyanın artan enerji talebinin daha az sera gazı emisyonu üretilerek karşılanmasını hedefliyor.

Fonun başlangıçta odaklanacağı alanlar; karbon yakalama ve depolama, sera gazı emisyonu, enerji verimliliği, doğaya dayalı iklim çözümleri, dijital sürdürülebilirlik, hidrojen, amonyak ve sentetik yakıtlar olacak.

"İnsanlığa Yatırım: Yeni Bir Küresel Düzeni Sağlamak" temasıyla düzenlenen üç günlük konferans dünyanın dört bir yanından 6.000 karar alıcı, yatırımcı ve akademisyeni biraraya getiriyor.

Konferansta farklı sektörlerden yaklaşık 500 Suudi Arabistanlı ve yabancı konuşmacının görüşlerini dile getirmesi bekleniyor.