Suudi Arabistan Gelecek Yatırım Girişimi Konferansının İlk Gününde Altı Mutabakat Zaptı İmzaladı

RİYAD, 26 Ekim (Xinhua) -- Suudi Basın Ajansı'nın (SPA) bildirdiğine göre, Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı Salı günü, yıllık Gelecek Yatırım Girişimi (FII) konferansı sırasında altı adet mutabakat zaptı imzaladı.

RİYAD, 26 Ekim (Xinhua) -- Suudi Basın Ajansı'nın (SPA) bildirdiğine göre, Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı Salı günü, yıllık Gelecek Yatırım Girişimi (FII) konferansı sırasında altı adet mutabakat zaptı imzaladı.

SPA'nın haberine göre, enerji, yaşam kalitesi, savunma sanayileri, ulaşım, biyoteknoloji ve finansı kapsayan mutabakat zabıtlarının, altı sektörde yetenek ve becerileri geliştirmeyi, başlıca zorluklarının üstesinden gelmeyi ve en iyi uluslararası uygulamalardan yararlanmayı amaçladığı belirtildi.

Anlaşmalar ayrıca, yatırımcıların yeni girişimler başlatmasına, iş fırsatları getirmesine ve ülke genelinde bölge ofisleri açmasına yardımcı olacak.

Üç günlük etkinlik sırasında daha fazla mutabakat ve yeni yatırım anlaşmalarının açıklanması bekleniyor.

Dünyanın dört bir yanından 6.000 politika karar alıcı, yatırımcı ve akademisyeni biraraya getiren, "İnsanlığa Yatırım: Yeni Bir Küresel Düzeni Sağlamak" temalı altıncı yıllık FII konferansı Salı günü Riyad'da başladı. Konferansta farklı sektörlerden yaklaşık 500 Suudi veya yabancı konuşmacının görüşlerini paylaşmaları bekleniyor.

Salı günü konferansta bir konuşma yapan Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid bin Abdulaziz Al-Falih, yüksek enerji fiyatları ve iklim değişikliği gibi çok sayıda etmenden dolayı ticaret politikalarının öngörülemez hale geldiğini kaydetti ve yüksek enflasyon ve düşük satın alma gücü nedeniyle 2023'te küresel ekonominin belirsizliği konusunda uyardı.

Ticaret ve tedarik zincirlerindeki dönüşümleri küreselleşme bağlamında değerlendiren Al-Falih, yeni küresel düzende teknoloji ve yatırım düzeyinde birçok fırsat olduğunu söyledi.