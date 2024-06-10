Suudi Arabistan, Filistinli şehit ve yaralı yakınlarını hac farizasını yerine getirecek bin kişiyle misafir edecek

Suudi Arabistan, Filistinli şehit ve yaralı yakınlarından hac farizasını yerine getirecek bin kişiyi misafir edeceğini duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberinde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un talimatıyla Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığının organize ettiği Hadim'ül Haremeyn Eş-Şerifeyn'in Misafirleri Programı kapsamında hac farizasını yerine getirecek Filistinliler hakkında bilgi verildi.

Filistinli şehit ve yaralı yakınlarından hac farizasını yerine getirecek bin kişinin program kapsamında ağırlanacağı kaydedilen haberde, misafirlerin Suudi Arabistan'a gelişlerinden Filistin'e dönüşlerine kadar tüm aşamaların planlandığı aktarıldı.

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı Dr. Abdullatif bin Abdulaziz Al eş-Şeyh de Kral Selman'ın söz konusu jestinin Filistinli şehit ve yaralı ailelerine verdiği önemin ve Krallığın liderliğinin Filistin davasına her düzeyde sağladığı sınırsız desteğinin göstergesi olduğunu ifade etti.