Suudi Arabistan, Filistin'e 30 Milyon Dolar Hibe Sağladı

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Filistin Maliye Bakanı Ömer Bitar, Suudi Arabistan'ın Ramallah yönetimine 30 milyon dolar hibe ettiğini duyurdu. Bitar, Suudi Arabistan'ın Filistin'e verdiği desteğin bağımsızlık kazanma yolundaki önemine vurgu yaptı.

Filistin Maliye Bakanı Ömer Bitar, Suudi Arabistan'ın Ramallah yönetimine 30 milyon dolar tutarında hibede bulunduğunu belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Bitar, Suudi Arabistan'ın Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan Filistin temsilciliğinde Geçici Maslahatgüzar Muhammed bin Hasan Munis ile görüştü.

Görüşmede Bitar, İsrail'in Filistin yönetiminin vergi gelirlerini engelleme politikasına karşılık Suudi Arabistan'ın desteğinin önemli olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın Filistin'e yönelik kararlı bir tutum takındığına dikkati çeken Bitar, Filistin'in bağımsızlığını kazanması konusunda Riyad'ın verdiği destekten de övgüyle bahsetti.

Munis ise Suudi Arabistan'ın Filistin'e destek taahhüdü kapsamında 30 milyon dolar tutarında hibede bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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