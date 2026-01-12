Suudi Arabistan'da ticari ürünlerin üzerine Esmaü'l-Hüsna'nın yazılması yasaklandı
Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı, ticari ürünlerin ambalajlarına Allah'ın güzel isimlerinin yazılmasını yasakladı. Bu karar, ambalajların uygunsuz şekilde atılması durumunda saygısızlık oluşturabileceği gerekçesiyle alındı.
Suudi Arabistan'da, ticari ürünlerin ambalajları üzerine Esmaü'l-Hüsna'nın yazılması yasaklandı.
Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Abdurrahman el-Hüseyin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
Allah'ın güzel isimlerinin ticari ürünlerin ambalajlarına yazılması halinde yerlere düşebileceğine dikkati çeken Hüseyin, şunları kaydetti:
"Ticari işletmelerin, aşağılanmaya veya uygunsuz kullanıma maruz kalmasına yol açabilecek her türlü ürün üzerinde Allah kelimesini veya Esmaü'l-Hüsna'yı yazması yasaklanmıştır."
Yasağın, kullanım sonrası uygunsuz şekilde atılabilecek poşetler ve ambalajları kapsadığını belirten Hüseyin, bahsi geçen kararın, Esmaü'l-Hüsna'ya saygının korunması amacıyla alındığını ifade etti.