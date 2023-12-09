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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Uluslararası toplum Gazze Şeridi'nde ateşkes için yeterince çaba göstermedi

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması için uluslararası toplumun yeterli çaba göstermediğini belirtti. Bin Ferhan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının kabul edilemez olduğunu ve derhal ateşkes çağrısında bulundu. Ayrıca, Gazze'ye yapılan yardımların yetersiz olduğunu ve uluslararası toplumun daha fazla tıbbi, gıda ve diğer yardımlar için güvenli yollar sağlaması gerektiğini ifade etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, "Uluslararası toplum Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması için yeterince çaba göstermedi." dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamaya göre, Bin Ferhan, ABD'nin başkenti Washington'daki Wilson Uluslararası Merkezi'nde Katar, Ürdün ve Mısır dışişleri bakanlarıyla yapılan oturumda konuştu.

"Güvenlik ve istikrarı sağlamak için barışa bağlı kalmanın önemini" vurgulayan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, "Ortaklarımızla bazı güzel görüşmeler yaptık ancak ne yazık ki uluslararası toplum Gazze Şeridi'nde ateşkesi sağlamak için yeterli çaba göstermedi." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ve gerilimi tırmandırmasının kabul edilemez olduğunu ve tüm uluslararası kanunları ve insancıl hukuku ihlal ettiğini vurgulayan Bin Ferhan, "derhal ateşkes" çağrısında bulundu.

Bin Ferhan, Gazze Şeridi'ndeki krizin boyutu göz önüne alındığında, Gazze'ye ulaştırılan yardımın yeterli olmadığına dikkati çekerek, uluslararası topluma acilen daha fazla tıbbi, gıda ve diğer yardımlar için güvenli yollar sağlama çağrısı yaptı.

Katar'dan "ateşkese odaklanma" vurgusu

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise "askeri gerilimi durdurmanın ve şu anda ateşkese odaklanmanın önemini" vurguladı.

Bakan Bin Abdurrahman, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkı için bu zor ve kritik aşamada acilen hareket edilmesi ve ateşkesin birinci öncelik haline getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de oturumda yaptığı konuşmada, "Gazze'deki savaş İsrail'e güvenlik getirmeyecek, bunu ancak yalnızca adil ve kapsamlı bir barış ile Filistin sorununun uluslararası meşruiyet temelinde çözümü sağlayabilir." dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de ülkesinin Gazze'ye açılan Refah Sınır Kapısı'nı hiçbir zaman kapatmadığını ifade ederek, "Refah'ın Filistinliler için hiçbir zaman bir kuşatma noktası olmadığını" dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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