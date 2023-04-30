Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Sudan Ordu Komutanı Burhan'ın temsilcisiyle görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın Özel Temsilcisi Defullah el-Hac el-Ali ile çatışmaların sürdüğü Sudan'daki durumu ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın Özel Temsilcisi Defullah el-Hac el-Ali ile çatışmaların sürdüğü Sudan'daki durumu ele aldı.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başkentin çeşitli noktalarında başlayan çatışmalar, 5'inci kez ilan edilen ateşkese rağmen devam ediyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Bin Ferhan'ın, başkent Riyad'da Sudan Ordu Komutanı Burhan'ın Özel Temsilcisi Ali ile bir araya geldiği belirtildi.

Bin Ferhan, görüşmede "Sudan'ın ve kardeş halkın kazanımlarının korunması için askeri tansiyonu yükselten her türlü eylemi sonlandırma, ulusal çıkarlara öncelik verme ve ateşkes" çağrısı yaptı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.