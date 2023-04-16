Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Sudan'daki çatışmanın taraflarıyla görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ile Sudan'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ile Sudan'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bin Ferhan, Burhan ve Dagalu ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Bin Ferhan, Sudanlı tarafları sükuneti korumaya, ulusal menfaati öncelemeye ve her türlü şiddet eylemine son vermeye çağırdı.

Bin Ferhan ayrıca, çerçeve anlaşmasına geri dönülmesi ve Sudan'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasının önemine işaret etti.

Mısır'dan Sudan'da "ateşkes temasları"

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ülkesinin, Sudanlı tarafları ateşkese teşvik etmek için görüşmelerde bulunduğunu aktardı.

Şukri'nin, Sudanlı mevkidaşı Ali es-Sadık ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ise krizin kontrol altına alınması amacıyla yürütülen çalışmaların takip edilmesi için koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Ülkedeki çatışmalarda 56 sivilin öldüğü, aralarında askerlerin de bulunduğu 595 kişinin yaralandığı bildirilmişti.