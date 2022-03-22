Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Rus mevkidaşıyla Ukrayna krizinde "ara buluculuğu" görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Rus mevkidaşıyla Ukrayna krizinde "ara buluculuğu" görüştü

AA - Halime Afra Aksoy - Güncel
 - Güncelleme:
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Rus mevkidaşıyla Ukrayna krizinde

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ukrayna krizinin çözümü konusunda Riyad'ın "ara buluculuk" yapması konusunu ele aldığı belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ukrayna krizinin çözümü konusunda Riyad'ın "ara buluculuk" yapması konusunu ele aldığı belirtildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Bin Ferhan, Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bin Ferhan, görüşmede ülkesinin Ukrayna krizini, barışçıl yollarla çözme konusundaki destekleyici tutumunu vurguladı.

Haberde görüşmenin ayrıntılarına değinilmedi.

AA / Halime Afra Aksoy - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title