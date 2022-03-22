Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Rus mevkidaşıyla Ukrayna krizinde "ara buluculuğu" görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ukrayna krizinin çözümü konusunda Riyad'ın "ara buluculuk" yapması konusunu ele aldığı belirtildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Bin Ferhan, Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bin Ferhan, görüşmede ülkesinin Ukrayna krizini, barışçıl yollarla çözme konusundaki destekleyici tutumunu vurguladı.

Haberde görüşmenin ayrıntılarına değinilmedi.