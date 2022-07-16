Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'ndan Yemen'de diyalog ve barış vurgusu
AA - Canlı Yayın - Güncel
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan'ın açıklaması CİDDE (AA) – Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan, Cidde'de yapılan Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi sonrasında yaptığı basın açıklaması sırasında yöneltilen bir soru üzerine, "Yemen'de kapsamlı ve kalıcı...
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan'ın açıklaması CİDDE (AA) – Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan, Cidde'de yapılan Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi sonrasında yaptığı basın açıklaması sırasında yöneltilen bir soru üzerine, " Yemen'de kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes sağlamak için çalışıyoruz, ancak Husilerin Yemen'in çıkarlarının diyalog ve barışta olduğunu anlaması gerekiyor." diye konuştu.
AA / Canlı Yayın - Güncel