Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'ndan Filistin'e Destek Çağrısı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda düzenlenen "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması için Yüksek Düzey Uluslararası Konferansı"nın bölgede barışı sağlamak için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.

Bin Ferhan, konferansta yaptığı konuşmada "Suudi Arabistan, Gazze'de yaşananların önüne geçmek ve Filistin Devleti'nin kurulması için herkesle çalışacak." dedi.

Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkelerin sergiledikleri tutumu takdir ettiklerini vurgulayan Bin Ferhan, dünyadaki diğer ülkelere de Filistin Devleti'ni tanımaları çağrısında bulundu.

Bin Ferhan, "İki Devletli Çözüm Konferansı, bölgede adil barışın sağlanması için tarihi bir fırsat." diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.

Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana BM üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 152'ye çıkmış oldu. BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin Devleti'ni tanıyor.