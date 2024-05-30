Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savaşının durdurulmasını ve iki devletli çözüm için çağrı yaptı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, " İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savaşının derhal ve kalıcı olarak durdurulması ve iki devletli çözüme yönelik inandırıcı bir yol" bulunması çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nın açılış töreninde konuştu.

Bin Ferhan, Gazze Şeridi'nde derhal ve kalıcı bir ateşkesle yeterli ve sürekli yardım girişinin sağlanmasının gerekliliğini vurguladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Filistin- İsrail meselesinde ise "iki devletli çözüme giden güvenilir ve geri dönülmez bir yol bulmanın" gerekli olduğunu sözlerini ekledi.

Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen açılış töreniyle başlamıştı.

Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu ile 2004'te başlayan çok taraflı siyasi diyalog, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Aralık 2022'de Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette ilk kez düzenlenen Çin-Arap Devletleri Zirvesi ve Çin-Körfez İşbirliği Ülkeleri Zirvesi ile yeni bir boyuta taşınmıştı.

Öte yandan Pekin, Suudi Arabistan ile bölgedeki rakibi ve hasmı İran arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasıyla sonuçlanan süreçte arabulucu rol üstlenmişti.

Ayrıca, BRICS grubu ülkeleri, Ağustos 2023'te Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlediği zirvede, Çin'in öncülük ettiği genişleme kararıyla, Arjantin, Etiyopya ve İran'ın yanı sıra Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu 3 Arap ülkesini üyeliğe davet etmişti.