Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Rus mevkidaşı, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Sudan'da silahlı çatışmalara dair ateşkes çabalarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ile ikili ilişkileri geliştirme yollarını ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Sudan'da silahlı çatışmalara dair ateşkes çabalarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ile ikili ilişkileri geliştirme yollarını ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile Lavrov, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Sudan'da silahlı çatışmalara dair ateşkes çabalarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ile ikili ilişkileri geliştirme yollarının değerlendirildiği kaydedildi.

İki bakanın ayrıca, Ukrayna'daki krize ilişkin son gelişmeleri de konuştuğu belirtildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan'ın, Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunması yönündeki uluslararası çabaları desteklediklerini vurguladığı aktarıldı.