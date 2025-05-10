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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Hindistan ve Pakistan ile Güvenlik Görüşmeleri Yaptı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Hindistan ve Pakistan ile Güvenlik Görüşmeleri Yaptı
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Hindistan ve Pakistan’dan mevkidaşları ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgedeki artan gerilim, askeri çatışmaların sona erdirilmesi ve barışçıl çözüm yolları üzerinde durdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bölge güvenliği ve istikrarını görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ferhan, Hintli ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgede artan gerilimin azaltılması, askeri çatışmaların sona erdirilmesi ve barışçıl çözüm yollarının desteklenmesi konuları ele alındı.

Bakan Faysal, Suudi Arabistan'ın bölge güvenliği ve istikrarına verdiği önemi vurgularken, dost ülkeler Hindistan ve Pakistan ile yapıcı ve dengeli ilişkilerin sürdürülmesinden yana olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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