Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Filistin yönetimi Gazze'de yönetimi devralabilecek güçte

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Gazze'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bin Ferhan, Filistin yönetiminin Gazze'de yönetimi devralabilecek güçte olduğunu belirtti ancak konunun daha geniş bir bağlamda ele alınması gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Gazze'nin geleceğine ilişkin "Filistin yönetimi, Gazze'de yönetimi devralabilecek güçte ve kabiliyettedir. Sorun şu ki, konuyu daha geniş bağlamda ele almadan onlardan bunu yapmalarını isteyemeyiz." dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, bin Ferhan, Gazze'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bin Ferhan, Gazze ve nasıl yönetildiği hakkında konuşabilmenin tek yolunun Filistin'de neler yaşandığına dair "daha geniş bir değerlendirmeye sahip olmak" olduğunu aktardı.

Gazze'nin geleceğine ilişkin bin Ferhan, "Filistin yönetimi, Gazze'de yönetimi devralabilecek güçte ve kabiliyettedir. Sorun şu ki, konuyu daha geniş bağlamda ele almadan onlardan bunu yapmalarını isteyemeyiz." değerlendirmesini yaptı.