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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Çinli mevkidaşıyla görüştü

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile uluslararası ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Görüşmede, Suudi Arabistan-Çin ilişkileri ve bu ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile uluslararası ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu kapsamında dün Çin'e giden Bin Ferhan, Çinli mevkidaşı Vang'la başkent Pekin'de bir araya geldi.

Görüşmede, Suudi Arabistan-Çin ilişkileri ile bu ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesinin yolları ele alındı.

Bakanlar, bölgesel ve uluslararası güncel gelişmelere ve bu konuda sarfedilen çabalara da değindi.

Bin Ferhan ayrıca Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu kapsamında Pekin'de bulunan Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin'le de bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke ilişkilerini geliştirme yolları ele alındı.

Bakanlar, Gazze Şeridi ve çevresinde yaşanan gelişmeler ile bu konuda sarfedilen çabalar başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konulardaki güncel meseleleri görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, dün Pekin'in ev sahipliğinde düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'na katılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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