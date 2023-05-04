Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, BM Genel Sekreteri ile Sudan'daki gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Sudan'da silahlı çatışmalara dair ateşkes çabalarını ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Sudan'da silahlı çatışmalara dair ateşkes çabalarını ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bin Ferhan ile BM Genel Sekreteri Guterres'in bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede Sudan'dan, talep eden ülkelerin vatandaşlarının Suudi Arabistan üzerinden tahliyesinin sürdürülmesine vurgu yapıldığı aktarılan açıklamada, Bin Ferhan ile Guterres'in Sudanlı taraflar arasında ateşkesi sağlama yönündeki çabaları konuştuğu ifade edildi.

Bin Ferhan ve Guterres'in Sudan'da sivillere gerekli korumayı sağlama yollarını da ele aldığı bilgisine yer verilen açıklamada, telefon görüşmesinde Suudi Arabistan ile BM arasındaki işbirliği ve uluslararası gelişmelerin de konuşulduğu kaydedildi.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 550'ye, yaralıların sayısının ise 4 bin 926'ya yükseldiğini açıklamıştı.