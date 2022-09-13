Suudi Arabistan, Demir-çelik Sektöründe 9 Milyar ABD Doları Değerinde 3 Proje Duyurdu

RİYAD, 13 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan, Pazartesi günü yaptığı açıklamada demir-çelik sektöründe 35 milyar Suudi Arabistan riyali (9,3 milyar ABD doları) değerinde üç proje başlattığını duyurdu. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, 2. Suudi Arabistan Uluslararası Demir ve Çelik Konferansı'nda konuşan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender el-Harif, krallığın sektörde çeşitli yatırım fırsatları oluşturmak üzere yerel ve uluslararası yatırımcılarla birlikte çalışma yürüttüğünü söyledi. Harif, Suudi Arabistan'ın öncelikleri arasında petrol ve doğalgaz sektörü, savunma ve inşaat sektörleri için ağır demir saclar ve konserve gıda sektörü için teneke levha çeliği gibi her türde çelik ürününün yerelleştirilmesinin bulunduğu belirtti.

Ülkesinin, sektörün finansal ve operasyonel olarak sürdürülebilir olması için ithalatı yüzde 50 oranında azaltmaya ve demir cevheri gibi kritik tedarik zincirlerinin elverişliliğini sağlamaya çalıştığını vurgulayan bakan, inşa edilen üç projenin, yaklaşık 35 milyar riyal değerinde 6,2 milyon tonluk birleşik üretim kapasitesine sahip olacağını sözlerine ekledi. Bakan, bu projelerden birinin, gemi yapımı, petrol boru ve platformlarının yanı sıra dev petrol depolarına odaklanan entegre demir sac üretime yönelik olduğunu açıkladı. Harif, uluslararası yatırımcılarla görüşmelerin devam ettiği diğer projenin, otomotiv, gıda paketleme, ev aletleri ve su aktarım borusu sektörlerine hizmet verecek entegre demir yüzey üretim kompleksinin inşasını içerdiğini dile getirdi. Bakan, petrol ve doğalgaz sektörünün kaynaksız demir boruları için dairesel demir blokları üretmek üzere bir fabrikanın da kurulacağını söyledi.