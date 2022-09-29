Suudi Arabistan'dan Yemen'e 200 milyon dolarlık akaryakıt hibesi

Yemen hükümeti, Suudi Arabistan'dan 200 milyon dolar değerinde akaryakıt sağlanması için anlaşma imzalandığını duyurdu.

Yemen hükümeti, Suudi Arabistan'dan 200 milyon dolar değerinde akaryakıt sağlanması için anlaşma imzalandığını duyurdu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Elektrik ve Enerji Bakanı Mani Yeslem bin Yemin, Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir ile Suudi Arabistan'ın Yemen'e 200 milyon dolar değerinde akaryakıt hibesi için anlaşma imzaladı.

Riyad'da imzalanan anlaşma uyarınca, Al Cabir başkanlığındaki Yemen'i Kalkındırma ve Yeniden İnşası Programı çerçevesinde Suudi Arabistan Yemen'e 250 bin metreküp petrol türevi sağlayacak.

Suudi Arabistan'ın sağlayacağı yakıt, doğrudan devlet kurumlarının kapasitelerinin artırılmasında, hastanelerde, tıp merkezlerinde, yollarda, okullarda, havaalanlarında, limanlarda ve çeşitli devlet tesislerinde istikrarlı bir şekilde elektriğin işletilmesinde ve vatandaşlara sunulan temel hizmetlerin iyileştirilmesinde kullanılacak.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 31 Mart 2021'de Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile telefon görüşmesi yaparak, Yemen'in birçok vilayetindeki elektrik istasyonlarının çalıştırılması ve ülkenin imarı ve kalkınması için Suudi Arabistan'ın hazırladığı programdan 422 milyon dolarlık çeşitli petrol ürünlerinin hibe edildiği bilgisini vermişti.

Yemen'in birçok vilayetinde elektrik santrallerinde kullanılan dizel yakıtın tükenmesi nedeniyle sık sık elektrik kesintisi yaşanıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.