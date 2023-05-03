Suudi Arabistan'dan Yemen'e 18 tır ilaç yardımı

Yemen hükümeti Suudi Arabistan'dan gönderilen 18 tır ilaç yardımını teslim aldı.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi tarafından gönderilen tıbbi yardım, geçici başkent Aden'de Yemen Halk Sağlığı ve Nüfus Bakanlığına bağlı ekiplere teslim edildi.

Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buhaybeh, 18 tırdan oluşan sevkiyatın içinde tansiyon, diyabet ve kolesterol ilaçlarının yanı sıra çocuklar için ağrı kesici, damar yolu için serum ve dezenfektanların bulunduğu bilgisini verdi.

Buhaybeh, Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezinin, Yemen'in içinden geçtiği bu zorlu dönemde sağlık sektörünün en önemli destekçilerinden olduğunu söyledi.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.