Suudi Arabistan: Yemen'de güney meselesinde çözüm tek taraflı adımlarla değil diyalogla mümkün

Suudi Arabistan, Yemen'de "güney meselesinin" tüm Yemenli tarafların katılacağı diyalog yoluyla ve kapsamlı siyasi çözüm çerçevesinde ele alınacağını bildirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerindeki askeri hareketliliğinin, Yemen Başkanlık Konseyi'nin onayı ve koalisyonla koordinasyon olmaksızın, tek taraflı şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu adımların "gerekçesiz bir tırmanmaya yol açtığı, Yemen halkının tüm kesimlerinin çıkarlarına, güney meselesine ve koalisyonun çabalarına zarar verdiği" ifade edildi.

Mevcut durumun eski haline döndürülmesi için çabaların sürdüğünü belirtilen açıklamada, GGK'nin kamu yararını önceleyerek gerilimi sonlandırması ve Hadramevt ile El-Mehra'dan güçlerini "sakin, düzenli ve acil şekilde" çekmesi çağrısında bulunuldu.

Yemen'deki tüm siyasi güç ve bileşenlere itidal çağrısı yapılan açıklamada, güvenlik ve istikrarı sarsacak her türlü adımdan kaçınılmasının önemine dikkati çekilerek, bunun aksi durumda telafisi zor sonuçlar doğabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Güney meselesi tarihi ve toplumsal boyutları olan adil bir davadır. Bu mesele, Yemen'de kapsamlı siyasi çözüm çerçevesinde, tüm Yemenli tarafların diyalog masasına oturmasıyla çözüme kavuşturulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan ayrıca, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı ve Konsey üyeleri ile Yemen hükümetine güvenlik, istikrar, kalkınma ve barışın sağlanması yönündeki desteğini yineledi.

GGK ise yerel ve bölgesel çekilme çağrılarını reddederek, güney bölgelerinin siyasi ve ekonomik olarak uzun süredir ihmal edildiğini savunuyor. Yemen yönetimi ise bu iddiaları reddediyor ve ülkenin toprak bütünlüğüne vurgu yapıyor.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, 23 Aralık'ta yaptığı açıklamada, GGK'nin son tek taraflı adımlarının ülke içindeki istikrarı tehdit ettiğini ve komşu ülkelerin güvenliğini riske attığını belirtmişti.

Yemen, 22 Mayıs 1990'da kuzeydeki Yemen Arap Cumhuriyeti ile güneydeki Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin birleşmesiyle kurulmuştu. Ancak hükümet güçleri ile Husiler arasındaki savaşta siyasi çözüm sağlanamaması ve GGK'nin doğu vilayetlerindeki hamleleri, ülkenin bölünmesine yönelik endişeleri artırıyor.