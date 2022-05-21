Suudi Arabistan'dan, uluslararası topluma 'barışa bağlı kalmaları için Husilere baskı çağrısı'

Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma, Yemen'deki ateşkese bağlı kalması için İran destekli Husilere baskı yapma çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Washington'da ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ile Yemen'deki son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Bin Selman, ABD'nin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri, Yemen Başkanlık Konseyi ve bağlı oluşumları destekleyeceğini ifade etti.

Yemenlilerin, ülkeyi barış ve kalkınmaya götürecek kapsamlı çözüme kavuşma umudunu taşıdığını aktaran Bin Selman, ateşkesin büyük ölçüde olumlu olduğunu ancak "Husilerin, Taiz'e giden yolları açmaları, Hudeyde Limanı'nın gelirlerini teslim etmeleri ve barış çabalarına ciddi şekilde destek olmaları için BM ve uluslararası toplumun oynaması gereken önemli bir rol olduğunu" vurguladı.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemenli taraflar arasında 2015'ten bu yana pek çok defa ateşkese varılmış ancak bunlarda başarı elde edilememişti.

AA / Güncel