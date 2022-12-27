Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 1 milyar dolarlık gayrimenkul yatırımı

Suudi Arabistan merkezli Al Bassam Group Üst Yöneticisi (CEO) Ziad Al Bassam, Türkiye'ye bir milyar doları bulacak gayrimenkul yatırımı yapacaklarını söyledi.

Al Bassam Group Üst Yöneticisi (CEO) Ziad Al Bassam, Türkiye'deki bazı kamu şirketleri ile iş birliği yaparak, 1 milyar doları bulacak gayrimenkul yatırımları gerçekleştireceklerini açıkladı.

Sputniknews sitesinin haberine göre Uluslararası Yatırım Zirvesi'ndeki "Körfez İşbirliği" başlıklı özel oturumda konuşan Ziad Al Bassam, Al Bassam Group ve Sumou Holding'in, Türkiye'de gayrimenkul sektörüne yatırım yapmak için Sumou Holding ile Suudi Arabistan'da yeni bir fon kurma kararı aldıklarını belirtti.

1 MİLYAR DOLARI BULACAK

Al Bassam, toplam büyüklüğü 1 milyar doları bulacak olan bu fonla, Türkiye'deki bazı kamu şirketleri ile iş birliği yaparak çeşitli gayrimenkul yatırımları gerçekleştireceklerini kaydetti.

Suudi Arabistanlı şirketlerin Türk şirketleriyle daha fazla işbirliğine imza atmak istediğini vurgulayan Al Bassam, gayrimenkulün yanı sıra petrokimya ve enerji sektörlerinde de büyük yatırım fırsatları olduğunu dile getirdi.

TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA YAPIYORLARDI

Suudi Arabistan merkezli Sumou Holding'i temsilen aynı panelde konuşan İbrahim Al Assaf ise Türkiye'nin enerji ve gayrimenkul sektörlerine yönelik olarak üç yıldır çeşitli fizibilite çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Al Assaf, "Çok sayıda projeyi inceledik. Araştırmalar yaptık. Türkiye'nin en cazip yatırım ülkelerinden biri olduğunu düşünüyoruz. Özellikle İstanbul ve bölgesinde inşaat ve gayrimenkul yatırımlarıyla ilgileniyoruz ve Türk yatırımcıları Suudi Arabistan'a da bekliyoruz" dedi.