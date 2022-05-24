Suudi Arabistan'dan Türkiye dahil 16 ülkeye Kovid-19 nedeniyle seyahat yasağı - Haberler

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Suudi Arabistan'dan Türkiye dahil 16 ülkeye Kovid-19 nedeniyle seyahat yasağı

AA - Çağrı Koşak - Güncel
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Suudi Arabistan'dan Türkiye dahil 16 ülkeye Kovid-19 nedeniyle seyahat yasağı

Suudi Arabistan, Kovid-19 vakalarındaki artış sebebiyle Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 16 ülkeye seyahat yasağı getirdiğini duyurdu.

Suudi Arabistan, Kovid-19 vakalarındaki artış sebebiyle Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 16 ülkeye seyahat yasağı getirdiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Pasaportlar Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin yanı sıra Lübnan, Suriye, İran, Afganistan, Hindistan, Yemen, Somali, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Endonezya, Vietnam, Ermenistan, Belarus ve Venezuela'ya seyahat yasağı getirildi.

Açıklamada, ülke dışına çıkacak Suudi Arabistan vatandaşlarının Kovid-19'a karşı üç doz aşı yaptırmış olması veya ikinci doz aşılarının üzerinden üç ay geçmemiş olması gerektiği belirtildi.

Tedavi amacıyla yurt dışına çıkış izni alanların seyahat yasağından muaf olduğu kaydedildi.

AA / Çağrı Koşak - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Venezuela, Türkiye, Güncel, Haberler

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