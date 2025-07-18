Suudi Arabistan'dan İsrail'in Suriye Saldırılarına Sert Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini vurguladı. Bin Ferhan, Suriye'nin bağımsızlığına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüşmesinde, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bin Ferhan, Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail'in Suriye topraklarına saldırı ve müdahalelerini kınayan Bin Ferhan, "Suriye'nin bağımsızlık ve egemenliğine saygı gösterilmeli, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılar durdurmalıdır." dedi.

Suriye hükümetinin ülkede iç barışı ve toprak bütünlüğü korumak üzere tüm topraklarında egemenliğini sağlamasına destek verilmesi çağrısında bulunan Bin Ferhan, ABD'nin Suriye'de güven ve istikrarın sağlanması yönünde sarf ettiği çabaları takdir etti.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

Suriye'nin güneyindeki Süveyda vilayetinde 13 Temmuz'da bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bunun ardından bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılarını sürdürdü.

Anlaşmanın ardından bazı Dürzi silahlı grupların bedevi Arapları zorla yerlerinden çıkarmaya başlamasıyla iki taraf arasında 17 Temmuz'da çatışmalar yeniden alevlenirken, güvenlik güçleri müdahil olmadı.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
Meteoroloji'den 15 kente gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

15 ilde gök gürültülü sağanak yağış! Nihayet serinleyeceğiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Mehmet Ali Tuncer'den acı haber

Rol aldığı yapımlarla hatırlanıyordu, acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.