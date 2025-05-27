Suudi Arabistan'dan İsrail'in Mescid-i Aksa Baskınına Sert Tepki

Suudi Arabistan, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir başta olmak üzere bir grup siyasetçinin işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İşgal güçlerinin koruması altında İsrailli yetkililer ve yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'nın kutsal avlularına düzenlediği baskını Suudi Arabistan en sert ifadelerle kınamaktadır." denildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü hedef alan her türlü girişimi kesin bir dille reddettiği ifade edildi.

Açıklamada uluslararası toplumdan İsrail'in Filistin'deki masum sivillere ve İslami kutsal değerlere karşı sürdürdüğü ciddi ve sürekli ihlallerinden dolayı hesap sorması çağrısı yapıldı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf ve İsrail milletvekili Yitzhak Kreuzer, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okulu'na düzenlediği hava saldırısında onlarca kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.