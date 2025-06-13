Suudi Arabistan'dan İsrail'in İran'a Yönelik Saldırısına Sert Tepki

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını "açık bir saldırganlık" şeklinde nitelendirdi ve bu adımın bölgede gerilimi azaltmaya yönelik çabaları engellediğini belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bin Ferhan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bin Ferhan saldırıyı güçlü şekilde kınayarak "güç kullanımını reddettiklerini" ve "anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini" vurguladı.

Açıklamada, Bin Ferhan'ın ayrıca Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği aktarıldı.

Görüşmelerde İsrail'in İran'a yönelik saldırısı, bu saldırının bölgesel yansımaları ve bölgede gerilimi düşürmeye yönelik yürütülen diplomatik girişimler ele alındı.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil de hayatını kaybetti.