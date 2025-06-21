Suudi Arabistan'dan İsrail'in İran'a Saldırılarına Kınama

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İstanbul'da düzenlenen İİT toplantısında İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınayarak müzakerelere dönülmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, Suudi Arabistan'ın Filistin davasındaki çabaları ve Yemen'deki krizle ilgili destekleri hakkında bilgi verdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı ve İran ile uluslararası toplum arasında müzakerelere geri dönülmesi çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Ferhan, İstanbul'da düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumunda konuştu.

Bin Ferhan, İsrail'in, İran'ın güvenlik ve egemenliğine zarar veren, uluslararası kanun ve normları açıkça ihlal eden ve bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden saldırılarını kınadıklarını belirtti.

Bin Ferhan, saldırıların derhal durdurulması, tansiyonun yükseltilmemesi ve İran ile uluslararası toplum arasında müzakerelere geri dönülmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın, tüm dikkatini Filistin davasına yoğunlaştırdığını ifade eden Bin Ferhan, bu bağlamda Gazze'deki mevcut insani krizle mücadele, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının durması ve İslam ile Arap dünyasının bu kriz karşısında ortak bir pozisyon alması için ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.

Yemen konusuna da değinen Bin Ferhan, Yemen'deki krizin çözümüne yönelik çabaları desteklediklerini, orada barışın yeniden tesis edilmesi, güvenlik ve istikrarın sağlanması ve savaşın sona ermesi için çalıştıklarını dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılan özel oturum, basına kapalı formatta ve tüm İİT üyesi ülkelerin katılımıyla düzenleniyor.

Gazze'deki durum ve Filistin'de iki devletli çözümü ele almak üzere New York'taki BM Genel Merkezi'nde 17-20 Haziran tarihlerinde Fransa ve Suudi Arabistan'ın eş başkanlığında düzenlenmesi planlanan Uluslararası Filistin Konferansı, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı saldırılar ve yaşanan gelişmelerin ardından ertelenmişti.

Kaynak: AA / Omar Alothmani - Güncel
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