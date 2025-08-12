Suudi Arabistan'dan İsrail'e Sert Tepki

Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal kararını ve Filistin halkına karşı sürdürdüğü aç bırakma ve etnik temizlik suçlarını kınadı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Bakanlar Kurulu, Neom kentinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal kararını en güçlü ve sert ifadelerle kınıyoruz. Ayrıca Filistin halkına karşı aç bırakma, vahşi uygulamalar ve etnik temizlik suçlarını işlemeye devam etmesini de kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bu saldırı ve ihlallerin durdurulmasında sürdürdüğü acziyetin uluslararası düzenin ve uluslararası meşruiyetin temelini baltaladığı, bölgesel ve küresel güvenlik ile barışı tehdit ettiği kaydedildi.

Ayrıca Avustralya ve Yeni Zelanda'nın Filistin devleti açıklamalarının da memnuniyet verici olduğu ifade edildi.

Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve iki devletli çözümün uygulanmasını destekleyen uluslararası uzlaşının da takdir edildiği vurgulandı.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son 24 saatte ikisi çocuk 6 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü bildirmişti.