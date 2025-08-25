Suudi Arabistan'dan İsrail'e Sert Eleştiriler: 'Barışı Tehdit Ediyor'

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail'in uygulamalarının barışı tehdit ettiğini belirterek, Filistin devletinin kurulması için uluslararası destek arayışını sürdüreceklerini söyledi.

Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, Türkiye'nin başkanlığında düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Toplantıda, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları ve sivillere karşı işlenen ihlaller ele alındı.

Bin Ferhan, "Filistin halkı en ağır şekilde öldürülüyor ve aç bırakılıyor. İsrail'in Gazze'yi işgal girişimi uluslararası hukukun açık ihlalidir. Gazze üzerinde herhangi bir kontrol girişimini reddediyoruz." dedi.

İsrail hükümetinin 8 Ağustos'ta kabul ettiği ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun önerdiği "Gazze'yi kademeli işgal planı"na dikkati çeken Bin Ferhan, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Bin Ferhan, "İsrail'in uygulamaları barışı tehdit ediyor. Bu tehditle mücadelede kararlıyız ve Filistin devletinin kurulması için desteği artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın geçen temmuz ayında Fransa ile birlikte New York'ta düzenlediği "iki devletli çözüm konferansını" hatırlatan Bin Ferhan, uluslararası toplumun Filistin devletini tanıması gerektiğini yineledi.

Fransa, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu 15 Batılı ülke, geçen ay Filistin devletinin tanınması ve Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Bin Ferhan ayrıca, uluslararası toplumu İsrail'in Gazze'de işlediği suçları durdurma ve Filistin'e ait vergi gelirlerinin teslimini sağlama çağırısında bulundu.

Filistin halkının desteklenmesi ve ulusal kurumlarının güçlendirilmesi için çabaların birleştirilmesi gerektiğini söyleyen Bin Ferhan, Binyamin Netanyahu'nun sözde "Büyük İsrail" açıklamalarını da reddettiklerini vurguladı.

Filistin'in BM Temsilcisi: "İsrail'in cezasız kalması onu daha da pervasızlaştırdı"

Öte yandan Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da toplantının açılışında yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de şiddetlenen saldırılarına ve bağımsız Filistin devletini engelleme çabalarına dikkati çekti.

Uluslararası toplumun kınamalarının somut adımlara dönüştürmesi gerektiğini vurgulayan Mansur, Gazze'de açlığı savaş silahı olarak kullanan İsrail'e karşı acil ateşkes, esirlerin serbest bırakılması, İsrail'in bölgeden tamamen çekilmesi ve Filistin yönetiminin görevlerine dönmesini içeren uluslararası planı hatırlattı.

Mansur, şunları kaydetti:

"İsrail'in cezasız kalması onu daha da pervasızlaştırdı. İsrail'in Filistin'e yönelik bu gayrimeşru ve gayriahlaki planına yalnızca öfkeyle karşı koymak yeterli değil, onu durdurmak için mevcut tüm araçların seferber edilmesi gerekir."