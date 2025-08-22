Suudi Arabistan'dan Gazze Felaketi Açıklaması: Utanç Lekesi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de giderek kötüleşen insani felaketin, İsrail'in işgaline karşı caydırıcılık ve hesap verebilirlik mekanizmalarının yokluğunun doğrudan bir sonucu olduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, BM tarafından Gazze'de en şiddetli olarak bilinen 5. seviyede açlık tespit edildiğinin duyurulmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'deki açlık felaketi, bunu durduramayan uluslararası toplumun alnında bir utanç lekesi olarak kalacaktır" ifadelerine yer verildi.

"Utanç lekesinin" başta BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkelerin üzerinde olduğu belirtilen açıklamada, Filistin halkına yönelik işlenen suçların ve soykırımın durdurulması ve açlığın sonlandırılması için ivedilikle bir müdahalede bulunulmadığından kaynaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın İsrail işgal ordusu tarafından silahsız sivillere yönelik işlenen suçlardan oldukça büyük endişe duyduğu belirtildi.

BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC), Gazze'de kıtlığın en şiddetli seviyesi olarak bilinen 5. seviyede tespit edildiğini bildirmişti.

BM, Gazze'de ilan edilen kıtlığın İsrail'in ablukasının sonucu olduğunu doğrulamıştı.