Suudi Arabistan'dan Filistin İhlallerine Kınama

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Suudi Arabistan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik saldırıları kınadı ve uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'deki saldırılarını kınadı ve uluslararası topluma sivilleri korumak için harekete geçme çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah kenti yakınlarındaki Kefr Malik köyünde 3 Filistinlinin öldürülmesi dahil, Batı Şeria ve Gazze'de Filistinli sivillere yönelik şiddet eylemlerinin kınandığı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, Filistinlilere yönelik ihlallerin son bulması, koruma sağlanması ve Filistin halkının meşru haklarını elde etmesi için çalışma çağrısı yapıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup, 25 Haziran'da, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik kasabasında Filistinlilere saldırmış, evleri ve araçları ateşe vermişti.

Kendilerine karşı koymaya çalışan Filistinlilere ateş açan İsrailli saldırganlar, 3 kişiyi öldürmüş, 7 kişiyi de yaralamıştı.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
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