Suudi Arabistan'dan düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için Türkiye'ye taziye mesajı

Suudi Arabistan, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kaheti bölgesinde askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler için Türkiye'ye en içten taziye ve samimi başsağlığı dileğinde bulunulduğu ifade edildi.

Taziye mesajında, Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olunduğu ve tam destek verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Omar Alothmani - Güncel
